«Важно побыть наедине с собой»: жена Галустяна поделилась переживаниями накануне развода

Жена Михаила Галустяна накануне развода заявила, что хочет побыть одной. Виктория поделилась переживаниями в соцсети.

В конце апреля юморист объявил о расставании с женой после 18 лет брака. По словам Михаила, они разошлись с Викторией без обид, претензий и с благодарностью за прожитые годы. Пока экс-возлюбленная Галустяна не комментировала развод, но накануне заявления Михаила в ее соцсети появился пост с переживаниями. Она призналась, что хотела бы побыть наедине с собой и своими мыслями.

«В мире, где так много информации и событий, важно побыть наедине с собой и своими мыслями», — высказалась Виктория.

Также подписчики заметили, что из ее блога пропали совместные фото с юмористом.

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