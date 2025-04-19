Налоговая закрыла бизнес Михаила Галустяна по изданию астрологической периодики. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

В 2015 году комик зарегистрировал ООО «Восьмой дом», соучредителем которого стал журналист Роман Емельянов. Компания должна была выпускать газеты, связанные с астрологической и архитектурной тематиками.

Вскоре Галустян и Емельянов забросили свой бизнес, из-за чего за десять лет ее существования не было выпущено не одной статьи. По этой причине недавно эту компанию ликвидировала налоговая, так как не нашла никого из соучредителей по месту регистрации.

Напомним, что в прошлом году также закрыли компанию «Эйс Гейминг», которую создал Михаил Галустян совметсно с коллегой по цеху Александром Реввой. Фирма занималась продажей внутриигровых товаров в шутере. Однако тогда говорилось, что фирма была убыточной с дня ее основания.

Ранее мы писали о том, что Гуф обиделся на шутку Михаила Галустяна во время съемок шоу.

Также сообщалось, что комики Александр Ревва, Гарик Мартиросян и Михаил Галустян увеличили доходы на 8 млн рублей.