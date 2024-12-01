«Важно быть активным»: Марк Тишман раскрыл секрет молодости

Марк Тишман раскрыл секрет молодости.

Бывший частник шоу «Фабрика звезд» рассказал, как ему удается выглядеть так молодо в свои 45 лет. Певец уточнил, что он не является сторонником диет, но при этом старается следить за здоровым питанием и не переедать, так как знает свою меру.

Также артист подчеркнул, что не забывает вести активный образ жизни: кроме спорта Тишман ежедневно старается пройти не меньше десяти тысяч шагов.

«Мне нравится эту жизнь вкушать и ощущать ее во всей палитре. Важно не просто прожить долго, а быть активным. Для меня 10 тысяч шагов в день — норма. Стараюсь как можно чаще бывать на свежем воздухе. Спортзал посещаю по мере возможности. Встаю на беговую дорожку и так далее», — уточнил он в беседе с aif.ru.

Кроме того, Тишман считает, что отношение к окружающему миру также влияет и на внешний вид человек. Так, по словам артиста, презрение к людям может состарить человека на 10–15 лет.

Ранее мы писали о том, что Марк Тишман мучается, что сдал подругу Диану Гурцкая в шоу «Аватар».

Также сообщалось, что певица Юлия Паршута потеряла голос на музыкальном шоу.