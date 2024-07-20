«Это очень неприятно»: певица Паршута потеряла голос на музыкальном шоу

Юлия тогда потеряла голос из-за болезни в 2014 году. Ситуация была неприятной, но Паршуте нужно было продолжать работу.

«Я теряла голос и это очень неприятно. Это один из самых неприятных моментов у вокалиста. Он был сопряжен с участием в проекте, где мне нужно было менять голос, петь в разных регистрах, позициях и чужими голосами», — цитирует ее Пятый канал.

Звезда отметила, что исполнителям крайне важно беречь себя и следить за связками. Медики тогда ей поставили диагноз «острый трахеит». Восстановить голос ей помогло время, полноценный сон и услуги врача-фониатра.

Ранее Юлия Паршута заявила, что мечтает заново влюбиться. Однако поклонники звезды давно подозревают ее в отношениях с певцом Марком Тишманом. Сама артистка не спорит с тем, что между ними есть химия, которую они почувствовали еще во времена «Фабрики звезд». Но эта особая связь существует только в рамках творчества, когда их голоса сливаются воедино.