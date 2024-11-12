«Ругал себя, напился от досады»: Марк Тишман мучается, что сдал подругу Диану Гурцкая в шоу «Аватар»

Певец Марк Тишман, который много лет дружит с певицей Дианой Гурцая, признался, что ругал себя и напился после того, как сдал артистку в шоу «Аватар». Напомним, что именно благодаря ему исполнительницу быстро разоблачили – она была аватаром Кошки Фараона.

Тишман признался – тот выпуск был для него самым тяжелым за три сезона. С Гурцкая они общаются и поддерживают друг друга.

«Все знают, какое горе переживает Диана с уходом мужа, и я знаю, как ее спасает работа, выступления, занятия с детьми как наставника», — поделился музыкант.

По его словам, Гурцкая, несмотря на выступления, закрыта для всех и не впускает никого в личное пространство. Тишман удивлен, что она решилась участвовать в шоу. Певец признался: когда услышал знакомые интонации, произнес имя Дианы, не раздумывая.

«В ту же секунду понял, что сдал подругу, ведь все мои коллеги по жюри тут же единогласно поддержали эту версию», — вспоминает Марк. Его слова приводит StarHit.

Тишман корил себя за этот поступок. Он жалеет, что Гурцкая прошла только две программы.

«Я страшно переживал, ругал себя, в этот вечер просто напился от досады на самого себя», - отметил певец.

Ранее мы писали, что Гурцкая покинула шоу. Артистка не расстроилась раннему вылету из проекта.