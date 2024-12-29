«Важна поддержка семьи»: невестка Валерии сообщила о госпитализации бабушки

Невестка Валерии сообщила о госпитализации бабушки.

Лиана Шульгина публично поделилась переживаниями по поводу срочной госпитализации ее родственницы.

По словам Лианы, бабушку доставили в больницу 24 декабря и сразу же положили в реанимационное отделение. Однако на данный момент врачи оценивают состояние женщины как «среднее», из-за чего ее уже перевели в обычную палату.

«Но это уже радует. Как же важна в трудные минуты поддержка семьи, близких людей... Берегите себя и людей, которые вам дороги», — призналась невестка певицы.

Однако переживания из-за здоровья бабушки все еще присутствуют. Лиана поделилась, что у нее уже даже появился нервный дерматит на нервной почве.

Кроме того, накануне девушка рассказала о ситуации, случившейся в ее семье. Оказалось, что в семье ее произошла трагедия: не стало домашнего питомца несколько месяцев назад. Однако рассказать об этом Лиана смогла только сейчас, увидев в телефоне фото собаки.

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