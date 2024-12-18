Беременная невестка Валерии показала живот во время прогулки по Дубаю. Об этом стало известно из соцсетей.

Лиана Шульгина вышла на прогулку вместе с мужем Арсением и дочерью Селин. Сейчас семья находится в Дубае, где Шульгина планирует рожать второго ребенка. Девушка поделилась в соцсетях семейным снимком. На кадрах видно, что Лиана вышла на прогулку с оголенным животом, за руку ее держит дочь.