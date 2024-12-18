Беременная невестка Валерии показала живот во время прогулки по Дубаю
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Беременная невестка Валерии показала живот во время прогулки по Дубаю. Об этом стало известно из соцсетей.
Лиана Шульгина вышла на прогулку вместе с мужем Арсением и дочерью Селин. Сейчас семья находится в Дубае, где Шульгина планирует рожать второго ребенка. Девушка поделилась в соцсетях семейным снимком. На кадрах видно, что Лиана вышла на прогулку с оголенным животом, за руку ее держит дочь.
Супруги рассказывали, что ждут мальчика. Лиана Шульгина замужем за сыном Валерии уже четыре года. 26-летний бизнесмен щедро одаривает супругу украшениями и роскошными платьями. Валерия поддерживает молодых супругов — она неоднократно заявляла, что довольна выбором сына.
Ранее мы писали о том, что невестка Валерии рассказала, как Арсений Шульгин сделал ей предложение.