НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 декабря 2024, 11:09
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Беременная невестка Валерии показала живот во время прогулки по Дубаю

Беременная невестка Валерии показала живот во время прогулки по Дубаю

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Беременная невестка Валерии показала живот во время прогулки по Дубаю. Об этом стало известно из соцсетей.

Лиана Шульгина вышла на прогулку вместе с мужем Арсением и дочерью Селин. Сейчас семья находится в Дубае, где Шульгина планирует рожать второго ребенка. Девушка поделилась в соцсетях семейным снимком. На кадрах видно, что Лиана вышла на прогулку с оголенным животом, за руку ее держит дочь.

Беременная невестка Валерии показала живот во время прогулки по Дубаю

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруги рассказывали, что ждут мальчика. Лиана Шульгина замужем за сыном Валерии уже четыре года. 26-летний бизнесмен щедро одаривает супругу украшениями и роскошными платьями. Валерия поддерживает молодых супругов — она неоднократно заявляла, что довольна выбором сына.

Ранее мы писали о том, что невестка Валерии рассказала, как Арсений Шульгин сделал ей предложение.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Лиана Шульгина
Арсений Шульгин