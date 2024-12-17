Валерия призналась, что Иосиф Пригожин очаровал ее с первых минут знакомства. Об этом она рассказала в шоу «По душам» Романа Костомарова.

Певица Валерия вспомнила первую встречу с мужем Иосифом Пригожиным. По словам знаменитости, она сразу поняла, что продюсер — ее родственная душа.

«Ощущение через час общения, что ты человека знал всю жизнь. Он устроил все так, что мы не расставались ни на секунду. За месяц я узнала все про него, про его родственников и друзей, у нас была такая интенсивность общения. Все было настолько легко, я вообще не напрягалась», — рассказала она.

Валерия добавила, что после знакомства с Пригожиным продюсер сделал все, чтобы они не расставались ни на секунду. Напомним, Валерия и Иосиф Пригожин в браке с 2004 года.

Ранее мы писали о том, что Валерия предложила присвоить Сергею Лазареву звание народного артиста.