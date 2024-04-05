Василий Ливанов отреагировал на слухи об онкологии

Народный артист РСФСР Василий Ливанов прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о найденной у него онкологии. Его слова приводит RT.

Как рассказал актер, эти слухи не соответствуют действительности. Он также отметил, что с его здоровьем все в порядке.

«Это кто-то решил меня спровоцировать на скандал. Со мной всё в порядке», — заявил артист.

5 апреля Telegram-канал Mash написал, что врачи обнаружили опухоль у Василия Ливанова. Издание отмечало, что звезда «Шерлока Холмса» уже проходил обследование в марте и специалисты диагностировали у него анемию. Журналисты Mash добавили, что в настоящий момент Ливанов якобы сдает анализы в онкоцентре.

Напомним, Василий Ливанов прославился после роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». За эту работу актер был удостоен ордена Британской империи.

Ранее Ливанов раскритиковал уехавшего из России актера Дмитрия Назарова.