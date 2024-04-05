Mash: у актера из «Шерлока Холмса» Василия Ливанова подозрение на онкологию

У актера из «Шерлока Холмса» Василия Ливанова подозрение на онкологию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщают журналисты, врачи обнаружили у актера Василия Ливанова опухоль, однако данных о том, злокачественная ли она, пока нет.

Сам актер заявил, что чувствует себя хорошо и считает себя здоровым. А обратился к медикам он из-за слабости.

Ранее Василий Ливанов уже проходил медобследование — тогда врачи выявили у него анемию. Сейчас артист сдает анализы в онкоцентре.

Василий Ливанов получил наибольшую известность после роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». За эту работу актера наградили орденом Британской империи.

Впрочем, сам Ливанов не очень был доволен телефильмами по произведениям Артура Конана Дойла. Он критиковал режиссера картины Игоря Масленникова. По словам актера, Масленников не имел опыта в съемках детективов, а серию фильмов спасла только актерская игра и работа оператора.

Ранее мы писали о том, что артист Ливанов заявил об отсутствии «актерских подвигов» у Дмитрия Назарова.