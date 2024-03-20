Василий Ливанов объяснил поведение уехавшей из России Аллы Пугачевой

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, который получил широкую известность благодаря роли в фильме про Шерлока Холмса, поделился мнением о скандальном поведении уехавшей из России Аллы Пугачевой. Его слова приводит aif.ru.

Как считает актер, Примадонна не достойна обсуждения после отъезда из России и последовавших за ним скандальных выходок.

«Это все пузыри на поверхности воды — подобные люди. Средствами искусства она не может привлечь к себе внимание, поэтому говорит гадости о Родине», — заявил Ливанов.

Помимо этого, артист положительно воспринял решение властей зарубежных стран отменять концерты мужа Пугачевой Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом). Он отметил, что за границей осознают, что если человек предал свою страну, то он предаст и любое другое государство.

Ранее певица Лолита объяснила, какой вклад внесла Алла Пугачева в эстраду России.

Также продюсер Павел Рудченко заявил, что Аркадий Укупник и Сергей Зверев стали популярны благодаря Пугачевой.