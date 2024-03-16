Павел Рудченко заявил, что Укупник и Зверев стали популярны благодаря Пугачевой. Об этом он рассказал NEWS.ru.

По словам продюсера Павла Рудченко, Алла Пугачева продвигала понравившихся ей артистов за счет того, что она приглашала их на свои мероприятия.

«По сути, она не лично помогла, а помогли ее мероприятия, куда приглашались артисты: Сергей Зверев, Аркадий Укупник выступали на ее „Рождественских встречах“. Они получили благодаря этому огромный толчок в шоу-бизнесе, о них узнали», — рассказал он.

При этом считать Пугачеву продюсером — неверно, рассказывает Рудченко. Певица не вкладывала финансы в артистов.

Исполняя новые песни на «Рождественских встречах», Пугачева продвигала еще и композиторов, объяснил продюсер.

«Алла Борисовна пела песни Игоря Николаева, Ильи Резникова, Александра Шаганова, который был мало кому известен», — рассказал Рудченко.

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