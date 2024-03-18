Певица Лолита рассказала, какой вклад внесла Алла Пугачева в эстраду России. Артистка поделилась мнением в эфире шоу «Повесточка».

В новом интервью Лолита высказалась о судьбе уехавшей коллеги. По мнению знаменитости, Пугачева стала «фундаментом сегодняшней эстрады». Артистка рассказала, как Алла Борисовна указывала ей на ошибки и мотивировала совершенствоваться. Лолита считает, что «растеклась бы, как лужа» без советов Пугачевой.

«Она очень подвинула нашу эстраду вперед», — заявила певица.

Также артистка считает, что Пугачева не разрушала чужие карьеры, как утверждают СМИ. По словам Лолиты, коллега не могла кому-то запретить участие в концертах. Певица заявила, что люди, распространяющие подобные слухи, «оправдывают свой инфантилизм».

Ранее Лолита Милявская заявила, что Алла Пугачева перестала молчать из-за детей. Лолита выступила в защиту уехавшей из России 74-летней Аллы Пугачевой. Подробности смотрите в этой новости.

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