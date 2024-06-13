«Вам не стыдно?»: Кудрявцева рассказала, что неизвестные прислали ей странную посылку с куклой

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в соцсетях о странной посылке с резиновой куклой. Ее она получила от неизвестных. Звезде звонят сотрудники почты и просят забрать игрушку, но женщина не понимает, откуда посылка.

Артистка рассказала, что 12 июня ей позвонили и сказали о посылке, которая лежит на почте уже две недели. Оказалось, что там было нечто необычное.

«Здравствуйте! Вы когда посылку заберете? Лежит на почте уже 2 недели. Написано какими-то иероглифами. Резиновая кукла, как вам не стыдно? Чем вы там занимаетесь? Забирайте посылку!» – передала слова сотрудников Лера.

Телеведущая призналась, что сразу подумала об обмане. Но все-таки ответила, что заберет ту самую куклу.

«Я сначала вообще ничего не поняла. Дурацкий, конечно, развод, зачем мне резиновая Зина? Но все-таки сказала, что обязательно заберу», – поделилась звезда.

Ранее мы писали о том, что курьер в маске доставил посылку с тараканами петербургскому фотографу Петросяну. Мужчина убежден, что это месть педагогов из коррекционной школы – накануне фотограф выиграл суд против классного руководителя и логопеда из образовательного учреждения.

Также стало известно об отношениях Леры Кудрявцевой с молодым мужем Игорем Макаровым. После скандалов и темы с алкоголизмом, влюбленные смогли помириться.