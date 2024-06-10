«Мы вместе»: муж Леры Кудрявцевой впервые прокомментировал слухи о воссоединении с телеведущей

8 июня телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров отметили 11-ю годовщину свадьбы. По этому поводу спортсмен опубликовал в соцсети совместный снимок с супругой и публично признался ей в любви. Это стало поводом для слухов о примирении пары после того, как в январе этого года телезвезда объявила, что ушла от мужа. В беседе с Kp.ru Игорь Макаров впервые дал комментарий о своих нынешних отношениях с женой.

Сначала издание связалось с Лерой Кудрявцевой, однако телеведущая заявила, что ей некогда что-либо комментировать. Супруг знаменитости же, напротив, впервые за долгое время прервал молчание и рассказал об отношениях с женой. Игорь Макаров отметил, что они с телеведущей «не ругались».

На вопрос, вместе ли сейчас супруги, хоккеист ответил утвердительно.

«Да, конечно. Мы вместе», — заявил Игорь Макаров.

Недавно муж Леры Кудрявцевой вернулся домой из рехаба, где в течение двух месяцев проходил лечение от алкогольной зависимости. В мае телеведущая поделилась в личном блоге кадрами с супругом со своего дня рождения. Пользователи Сети тогда отметили, что хоккеист выглядел неважно: он сильно похудел, а в его взгляде нашли потерянность. Поэтому журналисты спросили у Игоря Макарова и о том, как он себя чувствует.

«Отлично. У меня все хорошо», — заверил спортсмен.

Напомним, в январе этого года Лера Кудрявцева заявила, что ушла от мужа после 10 лет брака. Ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ не стала раскрывать причины разрыва, но намекнула, что они разошлись из-за проблем Игоря Макарова с алкоголем. Позднее знаменитость призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать мужа заняться решением серьезной проблемы.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров состоят в браке с 2013 года. В 2018 году у супругов родилась дочь Мария.

Ранее сообщалось о том, что певица Анна Калашникова назвала причину алкоголизма мужа Леры Кудрявцевой.