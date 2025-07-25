«Вам, мои недалекие враги»: Богомолов ответил хейтерам после присвоения почетного звания

Константин Богомолов после празднования юбилея пожелал сил своим врагам. Режиссер обратился к хейтерам в соцсети.

Константин Богомолов с размахом отметил 50-летие. По словам режиссера, в свой день он получил много поздравлений и услышал теплые слова, за что благодарит родных и друзей. Также Богомолов обратился к хейтерам и пожелал им сил. Юбиляр дал понять, что его не волнует критика. По мнению Константина, он надолго останется одним из ведущих режиссеров в стране.

«Всем, кто злобится и не может успокоиться — желаю сил. Вам, мои скучные недруги и недалекие враги, еще не раз придется убеждать новые и новые поклонения, что Богомолов — это фис. А новые и новые поколения будут снова и снова ломиться на мои спектакли и мечтать работать со мной», — заявил деятель кино.

Напомним, перед юбилеем Богомолову присвоили звание «Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации».

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