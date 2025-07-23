«Всю жизнь искала того, кого буду слушаться»: Собчак обратилась к Богомолову после слухов о разводе

23 июля российский режиссер Константин Богомолов празднует 50-летний юбилей. Телеведущая Ксения Собчак трогательно обратилась к мужу в честь праздника в социальной сети.

Вокруг пары постоянно возникает много слухов. Худруку Театра на Бронной приписывали романы с молодыми артистками и говорили о его возможном разводе с Ксенией Собчак. Однако по сегодняшнему посту журналистки стало ясно — в отношениях супругов все хорошо.

В юбилей режиссера Ксения поделилась откровением об отношениях с ним на страничке в соцсети. Экс-ведущая «Дома — 2» призналась, что чувствует себя рядом с Константином как за каменной стеной.

«Всю жизнь искала того, рядом с кем я смогу почувствовать себя маленькой, хрупкой и нежной девочкой. Слушаться и слушать, раскрыв рот. И нашла. Точнее даже тут ты сам нашел и сам выбрал», — написала знаменитость.

Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились в сентябре 2019 года. Общих детей у пары нет. Телеведущая воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана.

Напомним, на днях Константину Богомолову присвоили почетное звание «Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации».