«Бросил, украл все мои деньги»: Семенович вышла на связь после сообщений о расставании с женатым женихом

Певица Анна Семенович прокомментировала слухи о расставании с женихом Денисом. В последнее время влюбленные перестали появляться вместе на публике, из-за чего пользователи Сети заподозрили неладное. Однако артистка опровергла сплетни и дала понять, что у них все хорошо.

Экс-солистка «Блестящих» вышла на связь с поклонниками и снялась вместе с избранником. Анна отметила, что видела в пабликах обсуждения по поводу их расставания и они ее повеселили.

«Банда в сборе! Денис Семенович, говорят, что ты меня бросил, украл все мои деньги – я такое слышала. Где бабки мои?» - обратилась Семенович к жениху, а после засмеялась.

О свадьбе певица все еще не заговаривает, но и без штампа в паспорте у пары, по всей видимости, все хорошо. Напомним, что Анна и Денис уже даже живут вместе – они арендуют загородный дом. Но официально бизнесмен все еще находится в браке. По словам Семенович, развод затянулся, так как документы оформляются не в России, а в Германии.

Ранее Анна Семенович рассказала о проблемах с голосом из-за кондиционера.