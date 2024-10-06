Валютная операция была совершена: Лерчек дала показания по делу о денежном переводе за рубеж

Лерчек дала признательные показания по делу о нелегальном переводе денег за рубеж, но затем отказалась от них.

Блогерша на первом судебном допросе признала вину, сообщив что перевод денег из России в другую страну был действительно совершен. Валютная операция была произведена на 251 миллион рублей. Однако затем девушка отказалась от своих показаний. Подробности приводит ТАСС.

О задержании Артема и Валерии Чекалиных стало известно утром 3 октября. На следующий день Троицкий суд Москвы выбрал меру наказания в виде домашнего ареста, который продлится до 26 ноября. За это время блогерам нельзя покидать свою жилплощадь и пользоваться сотовой связью, а также выходить на просторы Интернета и общаться со свидетелями. Местом ареста Лерчек определили поселок «Миллениум парк» в Истре.

Бывший супруг Валерии также не признал вину по данному делу, но сообщил о готовности сотрудничать со следствием.

Если правоохранительным органам все же удастся доказать вину Чекалиных, то им может грозить длительный тюремный срок.

Ранее мы писали о том, что Лерчек отказалась от услуг Кати Гордон в суде.

Также сообщалось, что телеведущая Лера Кудрявцева публично обвинила Валерию Чекалину в ее непорядочности