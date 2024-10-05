«Гребет миллионы долларов»: Лера Кудрявцева публично обвинила Лерчек в ее непорядочности

Лера Кудрявцева публично осудила Лерчек за большие суммы, которые она получает за рекламу, и за отказ от услуг ее подруги Кати Гордон.

На фоне нового скандала, разразившегося из-за очередного уголовного дела, которое возбудили против Валерии Чекалиной и ее экс-супруга, телеведущая резко высказалась и осудила блогершу. По словам Кудрявцевой, человек не обладает никакими ценностями.

Она старалась молчать и держаться в стороне от этого конфликта ради своего близкого друга Кати Гордон, которая защищала интересы Лерчек. После отказа блогерши от услуг звездного адвоката, Кудрявцева обвинила Чекалину в несправедливости и назвала ее нечестным человеком.

Телеведущая раскрыла, что у блогерши баснословные цифры за ее пиар-компании: фирмы заключают с ней годовые контракты на 220 миллионов рублей, а публикация в блоге стоит 13 миллионов. Кудрявцеву возмущает тот факт, что пока врачам и учителям выдают маленькие зарплаты, блогеры стараются получить самую большую сумму денег, но при этом уклониться от налогов.

Лера подчеркнула, что блогерша без угрызения совести «гребет миллионы долларов».

«Хотя я уже многое знаю про Лерчек, про человека без стыда и совести... Это про то, что чел просто попутал берега. Мы как-то вот живем себе спокойно, по понятиям так сказать. Честно зарабатываем, крутимся, платим налоги, помогаем детям... Точно звезд с неба не хватаем, хотя имеем публичные профессии, образование, понятия», — возмутилась телеведущая в Telegram-канале «Лера Кудрявцева».

Также артистка подчеркнула, что Гордон оказывала юридические услуги по отношению к Лерчек абсолютно бесплатно, так как заботилась о благополучии ее детей.

Ранее мы писали о том, что против Лерчек и ее экс-мужа Артема возбудили новое уголовное дело.