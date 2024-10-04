«Мне было очень неприятно»: Лерчек отказалась от услуг Кати Гордон в суде

Катя Гордон рассказала, что Лерчек отказалась от ее услуг во время суда. Об этом «Страстям» стало известно из соцсетей.

Катя Гордон, которая работала общественным защитником блогерши Лерчек, рассказала о том, что на последнем заседании по делу знаменитости, она публично отказалась от ее услуг.

«Она должна была меня предупредить, чтобы я не выглядела по-идиотски. Не могу понять, в чем сложность человеку сказать: „Кать, я передумала“. Мне было очень неприятно. Это ее право, выбрать другого защитника, но об этом нужно предупреждать. Это не должно происходить в зале суда, когда рядом куча камер», — рассказала Гордон.

По мнению правозащитницы, Чекалина могла отказаться от ее услуг из-за давления следователей.

«Я, пожалуй, заканчиваю с благотворительностью в пользу блогеров. Дай бог им здоровья. Скорее всего, на нее надавили следователи, потому что я жалуюсь. Ее уговорили не шуметь, хотя там были все камеры. Я думаю, произошло это», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что блогершу Валерию Чекалину посадили под домашний арест до 26 ноября.