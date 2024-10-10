Валя Карнавал вышла в свет в микрошортах после слухов о пластике

22-летняя знаменитость сфотографировалась в белом свитере, который решила дополнилть молочными кружевными микрошортами, длинным тренчем коричневого цвета и черными кедами на платформе. Свой образ исполнительница дополнила очками для зрения и замшевой сумкой. Карнавал уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и розовыми губами.

Напомним, Валя Карнавал прославилась благодаря юмористическим роликам в TikTok. В 2020-м она начала музыкальную карьеру, представив песню «Психушка». В феврале 2022 года она поучаствовала во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой.

Ранее Валя Карнавал поделилась фото в откровенном наряде.

Позднее мы писали, что Карнавал устроила истерику на съемках «Ледникового периода».