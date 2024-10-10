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Опубликовано 10 октября 2024, 11:19
1 мин.

Валя Карнавал вышла в свет в микрошортах после слухов о пластике

Блогерша Валя Карнавал выложила фото в микрошортах после слухов о пластике.
Валя Карнавал вышла в свет в микрошортах после слухов о пластике

© Starface.ru

Российская блогерша и певица Валя Карнавал появилась на публике в микрошортах после слухов о пластике. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Валя Карнавал вышла в свет в микрошортах после слухов о пластике

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

22-летняя знаменитость сфотографировалась в белом свитере, который решила дополнилть молочными кружевными микрошортами, длинным тренчем коричневого цвета и черными кедами на платформе. Свой образ исполнительница дополнила очками для зрения и замшевой сумкой. Карнавал уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и розовыми губами.

Напомним, Валя Карнавал прославилась благодаря юмористическим роликам в TikTok. В 2020-м она начала музыкальную карьеру, представив песню «Психушка». В феврале 2022 года она поучаствовала во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой.

Ранее Валя Карнавал поделилась фото в откровенном наряде.

Позднее мы писали, что Карнавал устроила истерику на съемках «Ледникового периода».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Валя Карнавал
певица
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