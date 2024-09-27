НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 сентября 2024, 10:52
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22-летняя Валя Карнавал поделилась фото в откровенном наряде

Певица Валя Карнавал снялась в облегающем комбинезоне с мини-шортами.
22-летняя Валя Карнавал поделилась фото в откровенном наряде

© Starface.ru

Популярная блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя – Валентина Карнаухова) поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

22-летняя Валя Карнавал поделилась фото в откровенном наряде

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На опубликованных снимках 22-летняя артистка позировала в облегающем сером комбинезоне с мини-шортами. Предмет гардероба обнажал спину исполнительницы и подчеркивал фигуру, которую она продемонстрировала с разных ракурсов.

Вдобавок блогерша наделана съемку черные сапоги на шпильках и с широкими голенищами, распустила осветленные волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

Валя Карнавал прославилась благодаря юмористическим роликам в TikTok. В 2020-м она начала музыкальную карьеру, представив песню «Психушка». В феврале 2022 года она поучаствовала во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой.

Ранее Валя Карнавал призналась, что находится в своей лучшей форме.

Также Валя Карнавал похвасталась сумкой за 700 тысяч рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Валя Карнавал
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