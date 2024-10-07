«Так страшно и волнительно!»: блогер Карнавал устроила истерику на съемках «Ледникового периода»

Стартовали съемки нового сезона проекта «Ледниковый период». Телезрители с нетерпением ждали возвращения шоу, которое последний раз выходило в эфир в 2022 году. Участие в нем приняла 22-летняя блогер Валя Карнавал. Но съемки в программе ей даются нелегко — после очередного проката бывшая девушка Егора Крида не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

У Вали были глаза на мокром месте после очередного проката. Видимо у девушки не получился какой-то элемент. К счастью, на съемки пришла группа поддержки — Карнавал поцеловал в щеку и обнял появившийся на льду певец Алексей Воробьев. Приободрила девушку и ее мама, пишет StarHit.

«Это так страшно и волнительно! Я вообще ничего не помню», — сказала Валя.

Блогер вышла на лед в скромном платье с воротничком, а ее волосы были убраны в пучок. Сюжет номера пока не раскрывается.

Шоу «Ледниковый период» возвращается в эфир после двухлетнего перерыва. Известно, что уже начались репетиции первого выпуска нового сезона программы. Новой ведущей проекта станет Евгения Медведева, которая заменит на этом посту Алину Загитову. В паре с ней вести шоу будет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Ранее стал известен список участников проекта. В его число вошли звезды и именитые спортсмены.