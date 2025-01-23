Валя Карнавал улетела в США

23-летняя знаменитость опубликовала фото, где продемонстрировала свой загранпаспорт с американской визой. Инфлюэнсерша также показала посадочный талон авиакомпании Emirates. Артистка улетела бизнес-классом в Лос-Анджелес.

Напомним, в Калифорнии с 7 января продолжаются лесные пожары. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.

В общей сложности пожары охватили площадь более 40 тысяч акров (более 16 тысяч га). Известно, что из-за лесных пожаров были эвакуированы более 100 тысяч человек. Возгорание было признано самым масштабным в истории Калифорнии.

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