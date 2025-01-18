«Научил меня заново ходить»: Валя Карнавал высказалась о своем партнере в шоу «Ледниковый период»

Валя Карнавал высказалась про партнера в шоу «Ледниковый период».

Совсем недавно на Первом канале стартовал новый сезон шоу с фигурным катанием, где принимают участие различные блогеры и артисты, включая и Валю Карнавал. В роли партнера девушки выступает олимпийский чемпион 2022-го года Никита Кацалапов, который выступает на спортивных состязаниях с Викторией Синициной.

Карнавал вспомнила, как партнер учил ее кататься. Девушка призналась, что согласилась участвовать в проекте, не умея кататься на коньках. Однако благодаря Никите, который постоянно поддерживал ее, ей удалось освоить новый вид спорта.

«Учил меня действительно как маленького ребенка, он научил меня заново ходить. То, какую работу проделал этот человек, чтобы научить меня делать беговые, тройки, перебежки, элементы, поддержки. Этот человек сделал просто невозможное», — рассказала блогерша.

Валя призналась, что ей нелегко было освоиться к профессиональному катанию на коньках. По словам блогерши, она злилась на себя из-за того, что ничего не получалось, а потом доводила саму себя до слез.

«Думала: „Ну почему я не могу этого сделать?“ А тело просто не готово понимать и делать. Для этого нужно много времени. И только под конец проекта я начала ощущать себя на льду более или менее уверенно… Невозможно за три месяца сделать все», — рассказывает Валя в интервью на «Русском Радио».

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