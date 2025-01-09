«Деньги — это свобода»: Валя Карнавал высказалась о желании найти богатого мужа

Популярная российская блогерша и певица Валя Карнавал высказалась о желании найти состоятельного супруга. Об этом она заявила в интервью с Артемием Лебедевым, опубликованным во «ВКонтакте».

23-летняя артистка во время беседы с дизайнером призналась, что считает деньги важным аспектом своей жизни.

«Я не верю звездам, которые говорят, что счастье не в деньгах. Я верю, что счастье может быть в чем угодно, для каждого оно разное. Но деньги — это свобода, и в какой-то степени это счастье», — поделилась знаменитость.

При этом Карнавал отметила, что для нее принципиально важно зарабатывать деньги самостоятельно. Именно поэтому у нее отсутствует цель выйти замуж за богатого мужчину и жить за его счет.

«Я бы никогда не искала путь девчонок, которые говорят: "Я хочу себе богатого мужа и больше делать ничего не буду". Я всегда бы искала пути, где я сама могла бы прийти к деньгам», — резюмировала инфлюэнсер.

Ранее Валя Карнавал высказалась о смелом эксперименте со своей внешностью.