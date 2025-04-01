Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал вокал 23-летней блогерши Вали Карнавал. Об этом стало известно в эфире шоу «СпецКорр».

В новом интервью продюсер резко высказался про творчество Вали. По словам Иосифа, он не воспринимает Карнавал как певицу. Он не отрицает, что Валя — хороший блогер, который мешает продвижению одаренных вокалистов.

«Забирают рекламные бюджеты и впихивают блогеров, рассказывая, что они — новая эпоха. Блогеры, когда начинают падать, обязательно хотят начать петь», — высказался муж Валерии.

Пригожин считает, что блогеры — «глупые существа», которые мечтают о миллиардах. Он не отрицает, что молодое поколение получает желанные деньги, но в этом, по его мнению, им помогают люди без умственных способностей.

«Честно говоря, мне даже неинтересно ее творчество. Понимаете, если вы мастер эпистолярного жанра или вокала и идете в блогеры, это понятно, потому что вы блогинг используете как инструмент. А если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что, пукнув в картинку, вы обязательно станете миллиардером или миллионером», — заявил продюсер.

С мнением Иосифа согласился музыкальный критик Сергей Соседов.

«Ой, господи! Засор ушей!» — резюмировал Соседов.

Сама Валя не комментировала их высказывания.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что сейчас продюсирует только жену Валерию. Подробности читайте в этой новости.