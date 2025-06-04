«Вальс преследует меня по жизни»: Стриженова рассказала, какую роль Дога сыграл в ее судьбе

Екатерина Стриженова рассказала о знаковой роли вальса Евгения Доги в своей жизни. Актриса почтила память композитора в соцсети.

3 июня 2025 года стало известно о смерти композитора от сердечной недостаточности. Екатерина призналась, что знаменитый вальс Евгения из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» стал значимым в ее судьбе. Как выяснилось, вальс прозвучал в день свадьбы Екатерины во дворце бракосочетания.

При жизни актриса и композитор не раз пересекались, и она успела сказать Евгению, что считает его гением.

«Вы гений! Эти слова я успела сказать Евгению Доге при жизни. Мы виделись не один раз. Однажды даже встречались в Молдове в дни российского кино. Его вальс преследует меня по жизни, нам даже сыграли его в день свадьбы во дворце бракосочетаний. Спасибо, маэстро , ваша великая музыка остается в моем сердце навсегда!» — высказалась знаменитость.

Ранее Александр Михайлов сообщил, что умерший Евгений Дога не жаловался на здоровье. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что композитор Евгений Дога более 20 лет боролся с онкологическим заболеванием.