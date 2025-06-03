Александр Михайлов сообщил, что умерший Евгений Дога не жаловался на здоровье. Его слова передает Telegram-канал Абзац.

3 июня 2025 года стало известно о смерти композитора, написавшего музыку к картине «Мой ласковый и нежный зверь». По данным СМИ, Евгений скончался от сердечной недостаточности после 20-летней борьбы с раком. В беседе с журналистами Александр Михайлов сообщил, что умерший никогда не рассказывал о здоровье и не жаловался.

«Очень, очень сожалею, что он ушел. Очень талантливый человек. О болезни не знаю. Он не рассказывал, ни на что не жаловался», — высказался артист.

Александр назвал умершего «уникальным композитором». Он отметил, что был близок с Евгением и любил его музыку.

«Мы очень подружились на фильме «Одиноким предоставляется общежитие» с Наташей Гундаревой в главной роли. Он писал к этому фильму музыку. Блистательная музыка, очень интересная, вот что я могу сказать», — резюмировал Михайлов.

Ранее Александр Михайлов заявил, что предавшим Россию артистам «никто не подаст руки». Подробности читайте в этой новости.