Валерия Гай Германика впервые вышла в свет после конфликта с Дианой Арбениной
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Валерия Гай Германика впервые вышла в свет после конфликта с Дианой Арбениной. Об этом сообщает Газета.Ru.
В Москве состоялось открытие летнего кинотеатра Summer Cinema by KION. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Валерия. Для выхода в свет режиссер выбрала черное короткое платье с открытыми плечами и остроносые туфли. Она распустила волосы и сделала макияж с красной помадой. Валерия позировала фотографам с домашним питомцем.
Отметим, что этот выход стал первым для режиссера после скандала с Дианой Арбениной. Певица, получив награду за съемки в сериале Гай Германики, высмеяла деятельницу кино и заявила об отсутствии Валерии на съемочной площадке. В свою очередь, она пригрозила Диане судом.
Также мероприятие посетили Александра Бортич, Макар Хлебников, Анастасия Красовская, Евгений Сангаджиев, Саша Сулим, Клим Козинский, Федор Гамалея.
Ранее директор Дианы Арбениной высказалась о конфликте певицы с Гай Германикой. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Гай Германика назвала «токсичной» Диану Арбенину и нецензурно о ней высказалась.