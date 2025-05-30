Валерия Гай Германика впервые вышла в свет после конфликта с Дианой Арбениной. Об этом сообщает Газета.Ru.

В Москве состоялось открытие летнего кинотеатра Summer Cinema by KION. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Валерия. Для выхода в свет режиссер выбрала черное короткое платье с открытыми плечами и остроносые туфли. Она распустила волосы и сделала макияж с красной помадой. Валерия позировала фотографам с домашним питомцем.

Отметим, что этот выход стал первым для режиссера после скандала с Дианой Арбениной. Певица, получив награду за съемки в сериале Гай Германики, высмеяла деятельницу кино и заявила об отсутствии Валерии на съемочной площадке. В свою очередь, она пригрозила Диане судом.

Также мероприятие посетили Александра Бортич, Макар Хлебников, Анастасия Красовская, Евгений Сангаджиев, Саша Сулим, Клим Козинский, Федор Гамалея.

Ранее директор Дианы Арбениной высказалась о конфликте певицы с Гай Германикой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Гай Германика назвала «токсичной» Диану Арбенину и нецензурно о ней высказалась.