«Не оскорбление, а легкий стеб»: директор Арбениной высказалась о ее конфликте с Гай Германикой

Директор Дианы Арбениной высказалась о конфликте певицы с Валерией Гай Германикой. Об этом сообщает Woman.ru.

Диана Арбенина получила премию за роль в сериале Валерии. Поднявшись на сцену, певица колко высказалась о режиссере, заявила об отсутствии Гай Германики на площадке и конфликте между ними. Узнав про речь Дианы, Валерия пригрозила ей судом и потребовала публичного опровержения.

Директор Дианы считает, что у режиссера нет повода обращаться в суд. Более того, она назвала речь певицы на премии «не оскорблением, а легким стебом». Александра Рерих убеждена: Валерия могла бы позвонить Диане, если ее действительно что-то не устроило.

«У нее есть телефон Дианы, думаю, она могла бы позвонить, если что-то не так. То, что было сказано на премии — это не оскорбление, а легкий стеб. Никто никого не обижал, всем было весело. А если кто-то считает это конфликтом, то надо у него и спрашивать, почему и на что обиделись. Не вижу никаких причин говорить про оскорбление чести и достоинства», — высказалась Александра.

Ранее Гай Германика назвала «токсичной» Диану Арбенину и нецензурно о ней высказалась. Подробности читайте в этой новости.