Валерия Гай Германика назвала «токсичной» Диану Арбенину и нецензурно о ней высказалась. Режиссер посвятила пост певице в Telegram-канале.

В конце мая состоялась кинопремия, на которой Арбенина получила приз за роль в сериале «Обоюдное согласие» Валерии. Поднявшись на сцену, певица заявила о конфликте между ней и режиссером. Как оказалось, Диана отказалась снять одежду в кадре. Получив награду, она обратилась к Валерии и заявила, что не жалеет о своем поступке.

В свою очередь, Гай Германика ответила артистке в резкой форме. Она не понимает, почему Диана пришла сниматься в ее проекте, при этом игнорируя просьбы режиссера.

«На площадке мы поссорились из-за того, что мои просьбы как режиссера переросли в требования, а Диана не хотела исполнять сцены, которые, по моему мнению, были нужны персонажу. Я в таких случаях выражаю недоумение, зачем вы пришли ко мне сниматься, если очевидно режиссер я, который получает новые идеи из космоса не по графику», — высказалась деятельница кино.

Валерия отметила, что контролирует все на съемочной площадке, и даже полет комара. По словам режиссера, ей грустно из-за поведения Дианы. Она назвала певицу «токсичной» и нецензурно высказалась о ее характере.

«Я вам расскажу, в чем причина токсичности Арбениной. Мне от этой темы тяжело и грустно, надо ее закрыть раз и навсегда», — резюмировала режиссер.

Ранее сообщалось, что 79-летний Якубович сыграет в российской «Субстанции» от Валерии Гай Германики. Подробности читайте в этой новости.