Валерий Меладзе перенес концерты из-за смерти близкого человека

Валерию Меладзе пришлось перенести сразу несколько выступлений из-за болезни отца. Позже стало известно, что мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает Zakon.kz.

Так, концерт, запланированный на 20 января, пройдет 2 февраля, концерт 23 января состоится 4 февраля, а выступление 25 января ожидается 6 февраля. При этом директор певца упомянул о смерти близкого человека.

«Приносим искренние извинения от имени организаторов концерта и концертного зала. Все билеты, купленные ранее, будут действительны на новую дату», – передают организаторы.

Исполнитель хита «Самба белого мотылька» выложил в микроблог видео, в котором объяснил всю ситуацию своим поклонникам. В ролике артист утверждает, что перенос выступлений связан с личными обстоятельствами.

В конце Валерий Меладзе пообещал, что совсем скоро обязательно встретится со своими фанатами.

Напомним, отец Меладзе Шот Константинович попал в больницу в начале января после перенесенного коронавируса.

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