Отец Валерия Меладзе находится в реанимации в тяжелом состоянии

90-летний отец Валерия Меладзе Шот Константинович находится в тяжелом состоянии в реанимации после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Шот Меладзе находится без сознания в реанимации в одной из подмосковных клиник. Причиной стали последствия коронавируса.

Валерий Меладзе в связи с этим сразу же отменил все гастроли.

«Валерий сразу же прилетел с гастролей, он все время с отцом», — сообщает издание.

Ранее мы писали, что Валерий Меладзе пытается вести активную гастрольную деятельность за границей. При этом в начале 2024 года он решил проехаться по странам СНГ. Так, в январе у Меладзе запланировано сразу три сольных концерта в Казахстане и один в Узбекистане. Несмотря на то, что стоимость билетов доходит до 30 тысяч рублей, практически все места в 2,5-тысячном зале Дворца Республики практически распроданы.