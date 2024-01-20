В Театре Моссовета сообщили о болезни 89-летней актрисы Валентины Талызиной

Болезнь 89-летней народной артистки России Валентины Талызиной вынудила Театр Моссовета отменить спектакль «Волки и овцы» с ее участием. Зрителям предлагается посмотреть постановку «Горе от ума».

Как уточнила в театре, все приобретенные билеты будут действительны на замененный спектакль.

«В случае несогласия с заменой Вы можете оформить возврат билетов не позднее 20 января», — говорится в сообщении на сайте театра.

Подробности о болезни артистки не разглашаются. О том, когда она сможет выйти на сцену, информации также нет.

В спектакле «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского Талызина играет роль помещицы Меропии Мурзавецкой.

Ранее звезда фильма «Ирония судьбы, или с легким паром» посоветовала уехавшей из России певице Алле Пугачевой вспомнить своего однофамильца и извиниться перед поклонниками. При этом Талызина не стала отрицать былых заслуг Примадонны и подчеркнула, что «женщина, которая поет, пела прекрасно».