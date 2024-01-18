Певец Валерий Леонтьев прилетает в РФ для выступлений на частных вечеринках за 2,5 млн. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Валерий Леонтьев уже несколько лет ведет уединенный образ жизни: он отказался от общения с прессой и публичных выступлений. Поговаривали, артист обосновался в США, где у него имеются бизнес и недвижимость. Однако выяснилось, что Леонтьев бывает и в России: сюда он приезжает ради заработка.

Знакомые певца отметили, что он — «не блогер, чтобы освещать свои шаги». По их словам, Леонтьев регулярно приезжает в РФ и выступает на частных мероприятиях. Гонорар артиста составляет от 2,5 до 3,5 млн.

«Без работы не скучает: дел полно. Наслаждается отдыхом, впервые живет без гастрольного графика», — высказались приятели Валерия.

Также они добавили, что артист приезжал осенью в Москву не только по работе. Он занимался ремонтом в квартире и встречался с друзьями.

Ранее сообщалось о том, что Валерий Леонтьев решил не выступать с юбилейной программой в России в 2024 году. Подробности смотрите в этой статье.

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