«Нет, не хочет»: Валерий Леонтьев не выступит с юбилейной программой в России в 2024 году

Певец Валерий Леонтьев не выступит перед россиянами с юбилейным концертом в 2024 году. Об этом рассказал концертный директор народного артиста РФ Борис Чигирев.

«Нет, не хочет. Никаких активностей», — цитирует его Kp.ru.

Он также добавил, что 74-летний артист не эмигрировал в США. Леонтьев на протяжении 30 лет ездит туда, чтобы отдохнуть и встретиться с семьей.

Валерий Леонтьев давно живет на два дома: в США много лет находится его супруга, а в России певец активно гастролировал. Сейчас он не ведет социальные сети и отказывается от участия даже в «новогодних огоньках». В 2022 году Леонтьев перенес операцию на глазах, а позже — на коленях.

Недавно артист впервые выступил на закрытой вечеринке в Дубай после двухлетнего перерыва в концертной деятельности.