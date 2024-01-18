112: 41-летний актер Анатолий Руденко прятал пакет с наркотиками в трусах

41-летний актер Анатолий Руденко прятал пакет с наркотиками в трусах. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

18 января 2024 года стало известно о задержании звезды сериала «Две судьбы» с наркотиками. Артист заявил, что нашел запрещенное вещество, когда гулял в парке с собакой. Более того, в беседе с сотрудниками правоохранительных органов он уточнил, что не знал о содержимом пакетика.

По информации источника, полицейским пришлось постараться, чтобы найти содержимое с порошком. Дело в том, что Руденко приклеил пакетик к телу в районе паха.

Известно, что найденное вещество изъято, а с актером проводятся следственные действия.

Подробности о задержании Анатолия Руденко в центре Москвы читайте в этой статье.

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