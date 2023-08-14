Валентина Талызина сообщила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Эмпатия Манучи».

Говоря про Ахеджакову, Талызина вспомнила известное выражение: «Маленькая собачка — до старости щенок». По мнению артистки, ее коллега попала в кино лишь потому, что в свое время она понравилась Эльдару Рязанову.

«Она прилипла к нему, стала другом, вхожей в семью», — высказалась Талызина.

Знаменитость вспомнила, как в 2006 году Рязанов предложил Ахеджаковой большую роль в своем фильме. Однако в конечном итоге сцены с ее участием были вырезаны из проекта.

По мнению Талызиной, причина всех неудач коллеги заключается в тяжелом характере. Артистка рассказала, что жила с Ахеджаковой в одном общежитии в студенческие годы. Уже тогда звезда «Иронии судьбы» «катила на всех бочку» из-за зависти.

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