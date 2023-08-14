Актриса Валентина Талызина о Пугачевой: «Живет во лжи с этим белым париком»

Актриса Валентина Талызина высказалась по поводу поведения певицы Аллы Пугачевой и ее карьеры. По ее мнению, Примадонна потеряла все, хотя у нее были отличные данные, и сейчас она осталась лишь бабушкой.

Звезда фильма «Ирония судьбы» призналась, что всегда между Аллой Пугачевой и Ольгой Кормухиной выбирала именно вторую, но признавала, что у первой есть талант и определенное мастерство владения своим голосом. Талызина вспомнила, как на своих концертах артистка «выжимала себя» до последнего, отрабатывала выступление по полной программе. Тогда актрисе даже становилось ее жаль – настолько сильно она выкладывалась.

Однако после завершения карьеры и последних действий Аллы Борисовны Валентина Илларионовна полностью поменяла о ней свое мнение. Она считает, что певица потеряла все и осталась простой старушкой.

«Господи… Живет во лжи с этим белым париком… У Аллы-певицы голос был… Ей был дан голос. А она так себя вела, что голос этот у нее забрали… И сейчас кто она? Бабушка…» - отметила Талызина в проекте «Эмпатия Манучи».

Напомним, что сейчас в СМИ активно обсуждаются изменения во внешности Аллы Пугачевой. Ее заподозрили в очередной пластике лица, и косметолог Баллирано подтвердила эти догадки.