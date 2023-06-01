Не бедствует: в Сети подсчитали стоимость имущества 84-летней Лии Ахеджаковой в РФ

В последнее время внимание публики приковано к Лии Ахеджаковой. Когда-то актриса была любимицей публики, снималась в топовых проектах и служила в одном столичном театре. Однако все изменилось год назад: артистка прекратила сотрудничество с «Современником», а саму ее обвинили в госизмене. Как выяснилось, без работы и средств на существование знаменитость не осталась: ее гастрольный график расписан до декабря. Портал POPCAKE провел собственное расследование и выяснил, в какую сумму оценивается имущество Ахеджаковой в РФ, накопленное годами.

По данным источника, актриса имеет коттедж, расположенный на участке в 15 соток, и квартиру в центре Москвы. Она стоит больше сорока миллионов рублей. Кроме того, Ахеджакова имела высокую зарплату в «Современнике». Все это позволило журналистам прийти к следующему выводу: стоимость имущества артистки в РФ составляет 50 миллионов рублей.

Ранее Лия Ахеджакова рассказала о своем адвокате и заявила, что он запрещает ей «открывать рот». Полное высказывание актрисы читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой 43-летняя Виктория Боня ответила на критику Собчак и заговорила о зависти журналистки.