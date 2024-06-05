Валдис Пельш рассказал, почему редко ездит в Латвию

Телеведущий Валдис Пельш рассказал, что стал очень редко ездить на родину в Латвию. Об этом сообщает ТАСС.

Шоумен признался, что у него имеется возможность без проблем пересечь границу, но изменились логика и отношение к гражданам РФ. Артист подчеркнул, что людей из России стали по-другому встречать на границе и принимать. Пельш добавил, что подобное отношение накладывает негативный отпечаток.

«Латвия не станет менее любимой мной страной от того, что, если вы достаете «серпастый и молоткастый» российский паспорт, как было у Маяковского: «К одним паспортам — улыбка у рта, к другим — отношение плевое». Но опять же, все преходящее», — поделился Пельш.

Телеведущий также выразил надежду, что в будущем в Латвии изменится отношение к россиянам.

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