Евгений Петросян раскрыл свое необычное детское увлечение

Как признался юморист, фотографией он начал заниматься еще в первом классе — в шесть-семь лет — и сделанные фотокарточки хранит до сих пор. Фотоаппарат и печать снимков шоумен освоил самостоятельно, несмотря на юный возраст. Он добавил, что интерес и стремление были сильнее страха перед неизвестностью, вследствие чего он начал заниматься этим творчеством.

«Я сам проявлял пленки, сам печатал фотографии. Я все сам, сам начал этим заниматься», — поделился Петросян.

Ранее мы писали, что супруга Петросяна Татьяна Брухунова оставила полугодовалую дочь юмористу и покинула Москву с сыном.

Также Петросян объяснил, почему решил назвать дочь Матильдой.