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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 июня 2024, 11:21
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Евгений Петросян раскрыл свое необычное детское увлечение

Юморист Евгений Петросян признался, что в детстве увлекался фотографией.
Евгений Петросян раскрыл свое необычное детское увлечение

© Lomohov Anatoly/East News

Народный артист РСФСР Евгений Петросян рассказал, что в детстве увлекался фотографией. Его слова приводит Пятый канал.

Как признался юморист, фотографией он начал заниматься еще в первом классе — в шесть-семь лет — и сделанные фотокарточки хранит до сих пор. Фотоаппарат и печать снимков шоумен освоил самостоятельно, несмотря на юный возраст. Он добавил, что интерес и стремление были сильнее страха перед неизвестностью, вследствие чего он начал заниматься этим творчеством.

«Я сам проявлял пленки, сам печатал фотографии. Я все сам, сам начал этим заниматься», — поделился Петросян.

Ранее мы писали, что супруга Петросяна Татьяна Брухунова оставила полугодовалую дочь юмористу и покинула Москву с сыном.

Также Петросян объяснил, почему решил назвать дочь Матильдой.