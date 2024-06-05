Евгений Петросян раскрыл свое необычное детское увлечение
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Народный артист РСФСР Евгений Петросян рассказал, что в детстве увлекался фотографией. Его слова приводит Пятый канал.
Как признался юморист, фотографией он начал заниматься еще в первом классе — в шесть-семь лет — и сделанные фотокарточки хранит до сих пор. Фотоаппарат и печать снимков шоумен освоил самостоятельно, несмотря на юный возраст. Он добавил, что интерес и стремление были сильнее страха перед неизвестностью, вследствие чего он начал заниматься этим творчеством.
«Я сам проявлял пленки, сам печатал фотографии. Я все сам, сам начал этим заниматься», — поделился Петросян.
Ранее мы писали, что супруга Петросяна Татьяна Брухунова оставила полугодовалую дочь юмористу и покинула Москву с сыном.
Также Петросян объяснил, почему решил назвать дочь Матильдой.