Артемий Лебедев рассказал, в чем видит главную проблему России

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал немногочисленность населения главной проблемой России. Об этом он рассказал в авторском выпуске обзора новостей, опубликованном во «ВКонтакте».

Дизайнер отреагировал на новость, согласно которой Всемирный банк подтвердил, что Россия заняла четвертую позицию в списке экономик мира. Лебедев отметил, что более высокие места заняли США, Китай и Индия, численность населения в которых больше.

«Главная проблема, которая есть у России — это то, что у нас мало населения. (...) У нас всего 150 миллионов человек. Это очень-очень мало для экономики», — поделился блогер.

Лебедев также подчеркнул, что России, несмотря на многочисленные санкции, по-прежнему удается хорошо жить.

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