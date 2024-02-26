«В жизни он не такой»: Могильников рассказал о поведении Кологривого на съемках

Российский актер Ярослав Могильников, прославившийся благодаря роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал об отношении коллег к скандальным заявлениям Никиты Кологривого. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «Макарена».

По словам Могильникова, актеров из «Слова пацана» озадачила критика со стороны исполнителя роли Кощея. 16-летний артист уточнил, что во время съемочного процесса Кологривый не вел себя эпатажно.

«Я не до конца понимал, это образ у Никиты такой или он правда так говорит. Потому что в жизни, сколько я с ним ни виделся, как про него мне ни рассказывали, он не такой», - поделился актер.

Могильников также допустил, что его коллега мог слишком сильно вжиться в свой экранный образ.

Ранее Ярослав Могильников рассказал об измене девушки. Актер также выразил желание отомстить экс-возлюбленной после ее предательства.

Также сообщалось, что Леон Кемстач, исполнивший роль Пальто в «Слове Пацана», может завершить актерскую карьеру.