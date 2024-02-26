Звезда «Слова пацана» Могильников рассказал об измене девушки

Российский актер Ярослав Могильников, получивший известность после роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщил об измене возлюбленной. Об этом он заявил в рамках YouTube-шоу «50 вопросов».

Как признался артист, в свои 16 лет он уже успел столкнуться с опытом неудачных отношений. Об изменах экс-девушки, с которой юноша познакомился в 15-летнем возрасте, Ярославу рассказал другой парень.

«И мне хочется сделать ей что-то подобное. Она мне изменила. Как-то странно испытать это в 16 лет. Об измене рассказал парень, с которым она была. Потом выяснение отношений было неделю, переписки, вещи выбрасывала она мои. До этого в родном городе я жил у нее и ее мамы», — поделился Могильников.

Актер уточнил, после выхода «Слова пацана» девушка попыталась связаться с ним в соцсетях, однако он заблокировал ее.

При этом в настоящее время Могильников старается не вспоминать о былых отношениях. Вдобавок он не испытывает недостатка во внимании со стороны противоположного пола. Поклонницы одаривают молодую знаменитость любовью и заботой.

«Когда подходят 28-летние девушки фоткаться, у меня мужской инстинкт срабатывает, я такой думаю: «Вау, я в шоколаде», — добавил он.

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