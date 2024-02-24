Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач может завершить карьеру артиста

Актер Леон Кемстач, ставший популярным после роли Пальто в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», может завершить карьеру в кино. Об этом рассказал его отчим Антон Богданов.

Антон Богданов стал известен после участия в сериале «Реальные пацаны». Однако он не заставляет Леона идти по его стопам.

Отчим начинающего артиста старается не загадывать, поскольку неизвестно, как все сложится в дальнейшем.

«У него сложное образование — экономика и дипломатия, три языка. И уходить в актерство — это не то, что шаг назад, но это немного странный выбор будет. Потому что он был настроен на дипломатическую карьеру. Не факт, что он будет продолжать актерскую историю», — цитирует Богданова aif.ru.

Предложений у актера сейчас много, и он будет сниматься в свое удовольствие, но Антон пока не знает, станет ли это делом его жизни. При этом насильно вести парня на съемочную площадку никто не планирует. Родители согласны дать ему возможность выбора своего жизненного пути.

Ранее Леон Кемстач почему учится не в России, а в Дубае. Он отметил, что ему нередко за это предъявляют претензии, но на самом деле школу за границей он выбрал из-за излишнего внимания к своей персоне.