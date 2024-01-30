В Воронеже отменили спектакль с участием Федора Добронравова из-за его болезни. Об этом сообщает издание Kp.ru.

30 января 2024 года в Воронеже должен был состояться спектакль «Ловушка для мужа». Однако его показ был отменен из-за болезни Федора Добронравова, исполнителя главной роли. Организаторы мероприятия сообщили, что у них имеется справка, подтверждающая недуг артиста. Также они отметили, что зрители могут сдать приобретенные билеты.

«Спектакль отменяется в связи с болезнью народного артиста РФ Федора Добронравова. Возврат билетов производится в местах их приобретения», — сообщили собеседники Kp.ru.

На данный момент ни Федор, ни его официальные представители никак не комментировали произошедшую ситуацию.

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