«Я думаю, что мы победим»: артист Федор Добронравов раскритиковал европейские ценности

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов 40 лет счастлив в браке со своей супругой Ириной. У супругов двое сыновей и четверо внуков. Артист отмечает, что семья для него — самое святое.

Артист считает, что все самое важное с человеком происходит в семье. Однако в последнее время, говорит он, нам прививают другие нормативы и правила игры, имея в виду европейские ценности.

По словам актера, на Западе прививают не совсем правильные семейные ценности. Добронравов уверен, что не стоит отступать от традиционной модели семьи.

«Я думаю, что мы победим. Господь правит правильно. Но все равно жалко смотреть на людей, которые в данный момент «попали». Там же не все, наверное, такие. А что делать людям, которые с нормальными ценностями и живут там? И родились там, и предки у них там были, и никогда у них такого не было, а вот теперь стало иначе. И невозможно не работать, не учиться», — цитирует актера Пятый канал.

Добронравов отметил, что важность семейных ценностей необходимо прививать своим детям и внукам. С ними супруги стараются встречаться на всех праздниках.

«Надо сохранять семейные традиции. Не отступать. Это такие диктаторские правила в семье, которые нужно соблюдать, как в спорте. Тогда все в жизни будет хорошо», — сказал он.

Ранее актриса Татьяна Кравченко заявила о влюбленности в Федора Добронравова.